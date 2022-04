Le Pen nega acusações de fraude e desvio de recursos públicos enquanto era eurodeputada

“Estou acostumada com esses truques sujos da União Europeia, poucos dias antes do segundo turno. Não acho que os franceses vão cair nessa”, disse Le Pen edit

247 - A candidata presidencial de extrema direita da França, Marine Le Pen, negou ter apropriado recursos da União Europeia, dizendo que as acusações são "truques sujos" do bloco contra sua candidatura.

Ela e seus familiares são mais uma vez suspeitos de terem desviado dinheiro do Parlamento Europeu no âmbito do seu mandato como eurodeputada.

>>> Le Pen é acusada de fraude e desvio de recursos públicos enquanto era eurodeputada

O relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) aponta que “o impacto financeiro dos fatos apurados ascende a pelo menos 617.379,77 euros”. O dossiê foi enviado à Procuradoria de Paris em 11 de março e ao Parlamento Europeu, que, por sua vez, poderia solicitar a recuperação desses valores.

“Estou acostumada com esses truques sujos da União Europeia, poucos dias antes do segundo turno. Não acho que os franceses vão cair nessa”, disse Le Pen a jornalistas na segunda-feira, durante uma visita à Normandia, no norte da França.

“Evidentemente, rejeito absolutamente essas acusações”.

