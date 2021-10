Legalização da cannabis entra na pauta para formar coalizão na Alemanha

Apoie o 247

Clube de Economia

DW Brasil - Em meio às negociações de coalizão atualmente em curso na Alemanha, um assunto desponta como potencial tema de união entre os principais partidos do país: a maconha. Apesar de vários pontos de discórdia, o Partido Social-Democrata (SPD), o Partido Liberal Democrático (FDP) e o Partido Verde são capazes de se alinhar quando se trata da legalização da cannabis.

Enquanto o FDP enfatiza a receita que o Estado poderia obter com a taxação da maconha, da flor de cannabis e de derivados comestíveis, os verdes dizem que a legalização acabaria com as vendas ilegais e reduziria o crime organizado.

Na quarta-feira (13/10), o especialista em saúde Karl Lauterbach, do SPD, instou o próximo governo a legalizar a erva.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na DW Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE