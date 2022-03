Legislatura nacional da China abre sessão anual

Xi Jinping e outros líderes chineses assistiram à reunião de abertura da quinta sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional, realizada no Grande Palácio do Povo edit

247, com informações da Rádio Internacional da China (CRI) - O órgão legislativo nacional da China abriu sua sessão anual na manhã deste sábado (6) em Beijing.

Xi Jinping e outros líderes chineses assistiram à reunião de abertura da quinta sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional, realizada no Grande Palácio do Povo.

A sessão parlamentar de cada ano consiste em uma semana de reuniões para estabelecer as prioridades políticas, as expectativas econômicas e os objetivos de política externa do partido.

No discurso para quase 3.000 membros do Congresso Nacional do Povo (CNP) no Grande Salão do Povo, o primeiro-ministro Li Keqiang afirmou que a segunda maior economia do mundo "encontrará mais riscos e desafios" no próximo período, em uma perspectiva "grave e incerta" no contexto da pandemia.

"Temos que continuar a superá-los", completou.

