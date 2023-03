Lei nos EUA obriga trans a usar banheiro conforme gênero de nascimento

Apoie o 247

247 - O governador de Idaho (EUA), Brad Little, assinou na última quinta-feira (23) uma lei que obriga transexuais a usarem banheiros de acordo com o gênero de nascimento nas escolas do estado. A lei entrará em vigor a partir do dia 01 de julho deste ano.

A proposta usou o termo "sexo biológico" para afirmar que o uso compartilhado de banheiros e vestiários com pessoas do sexo oposto pode gerar danos psicológicos aos alunos.

De acordo com o jornal O Estado de Minas, a Human Rights Campaign, o maior grupo de defesa LGBTQ nos EUA, criticou a proposta. Cathryn Oakley, diretora legislativa estadual e conselheira sênior do grupo, afirmou que "esses projetos de lei não conseguirão nada além de alienar e estigmatizar ainda mais aqueles que já estão à margem da vida neste estado".

