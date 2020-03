Lenin Moreno anuncia medidas de arrocho fiscal no Equador

247 - Lenin Moreno anunciou nesta terça-feira (10), um corte no orçamento de US $ 1,4 bilhão e a eliminação de vários órgãos públicos.

Segundo o presidente equatoriano, o novo pacote de medidas econômicas tem por objetivo lidar com a queda do preço do petróleo, principal produto de exportação do país, e o impacto do coronavírus.

Em uma mensagem em rede nacional de TV, Moreno disse que seu governo estimou o preço do barril de petróleo em US $ 51, mas que, como resultado do declínio global, agora o preço do barril é de US $ 33, o que afeta diretamente as receitas da nação.

"Todos os dias perdemos pouco mais de 8 milhões de dólares em receita, em um ano a perda acumulada seria de 2,9 bilhões de dólares", disse o presidente equatoriano.

Moreno disse que, dadas as "circunstâncias complexas" que o Equador enfrenta, são necessárias "decisões responsáveis" e anunciou uma série de medidas de austeridade econômica, informa Russia Today.