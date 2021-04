Lentidão na vacinação e fadiga social colocam mundo na 4ª onda da Covid-19

247 - A lentidão na vacinação, a fadiga da população em meio a restrições e as variantes mais contagiosas do novo coronavírus levaram o mundo à uma quarta onda da Covid-19, com números que já se assemelham aos registrados na terceira, no fim de 2020, até então, a pior em casos de infecção e mortes.

Segundo números divulgados nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi ultrapassada a barreira de 127 milhões de casos, enquanto a quantidade de vítimas se aproxima da marca de 2,8 milhões, informa a EFE.

