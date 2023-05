Leste Europeu está pondo em perigo uma salvação econômica para a Ucrânia, aponta Bloomberg

"Uma tábua de salvação econômica crucial para a Ucrânia está sendo posta em perigo pelos governos do Leste Europeu que se debatem com os limites do apoio público a Kiev" edit

Sputnik - A Polônia impôs uma proibição às importações de grãos da Ucrânia, já que o partido no poder Lei e Justiça não quer alienar os eleitores antes das eleições parlamentares do outono europeu, informou a Bloomberg.

"Uma tábua de salvação econômica crucial para a Ucrânia está sendo posta em perigo pelos governos do Leste Europeu que se debatem com os limites do apoio público a Kiev", observa o artigo.

As autoridades polonesas queriam garantir que o apoio de Varsóvia a Kiev não alienasse os eleitores, e é por isso que eles impuseram uma proibição à importação de grãos, dizem os autores do artigo com referência a um funcionário local.

O líder do partido no poder Lei e Justiça, Jaroslaw Kaczynski, por sua vez, acredita que a "decisão difícil" da Polônia acabará ajudando a Ucrânia.

"Não é do interesse de nossos amigos que a Polônia esteja mergulhada em uma crise – e que vejamos pessoas chegando ao poder aqui que mudarão a política de apoio radical à Ucrânia", afirmou ele.

A Comissão Europeia disse na sexta-feira (28) que, em princípio, chegou a um acordo para permitir que o trânsito de grãos ucranianos seja retomado através de cinco países da União Europeia que impuseram restrições.

Os países que impuseram as medidas foram Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia, citando preocupações de que grãos da Ucrânia destinados a serem exportados para outros países tivessem acabado em seus mercados, o que estava derrubando os preços para os agricultores locais.

