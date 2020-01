Lewis Hamilton, campeão da F1, doa US$ 500 mil para combate de incêndios na Austrália

O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton doará US$ 500 mil para o resgate e tratamento de animais silvestres que sofrem com os incêndios que assolam o sudeste da Austrália edit

247 - O piloto hexacampeão de Fórmula, o britânico Lewis Hamilton, que adotou um estilo de vida vegano, publicou um vídeo em suas redes sociais de um coala queimado sendo atendido em um cenário de fumaça e chamas.

Os incêndios mataram 26 pessoas e mataram ou feriram cerca de um bilhão de animais, segundo a agência de notícias Reuters.

"Me entristece profundamente saber que mais de 1 bilhão de animais na Austrália morreram dolorosamente, sem saída, sem culpa", comentou Hamilton. "Meu amor pelos animais não é segredo e não posso deixar de lamentar pelos animais indefesos que podem ter morrido até agora, aproximando certas espécies da extinção".

O piloto pediu aos seus 14 milhões de seguidores no Instagram e 5,6 milhões no Twitter que se juntem a ele "para pensar no impacto que estamos tendo no nosso planeta".