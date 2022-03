LG Electronics suspende operações na Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) - A gigante sul-coreana de eletrodomésticos LG Electronics anunciou a suspensão de todos os fornecimentos de seus produtos para a Rússia.

“A LG Electronics suspende todos os embarques para a Rússia”, diz o comunicado no site da empresa.

A empresa indica que acompanhará de perto o desenvolvimento da situação.

A LG Electronics, que fabrica eletrodomésticos e telefones celulares, tem sido um dos três principais players nesse segmento. A empresa foi formada em 1958, a sede está localizada em Seul.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na madrugada de 24 de fevereiro o lançamento de uma "operação militar especial" na Ucrânia, alegando que as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, anteriormente reconhecidas por Moscou como estados soberanos, precisam de ajuda contra o "genocídio" de Kiev. .

Numerosos países condenaram a operação militar que a Rússia lançou na Ucrânia em 24 de fevereiro e ativaram várias baterias de sanções individuais e setoriais na tentativa de pressionar Moscou a encerrar sua operação militar.

Pela primeira vez, as sanções incluem a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT, a imobilização das reservas internacionais de seu Banco Central e, no caso de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, o embargo de importação de petróleo russo.

Dezenas de empresas anunciaram desde o final de fevereiro a decisão de suspender seus negócios na e com a Rússia.

De acordo com o banco de dados Castellum.AI, a Rússia é agora o país mais atingido pelas sanções, à frente do Irã, Síria e Coreia do Norte. Desde meados de fevereiro, mais de 4.300 novas medidas restritivas foram ativadas em relação à Rússia, além de mais de 2.750 que já estavam em vigor.

