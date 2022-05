Li Keqiang entrega a John Lee diploma de chefe do Executivo da Região de Hong Kong

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, concedeu o diploma de nomeação oficial a John Lee como chefe do Executivo do sexto mandato da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) nesta segunda-feira (30).

O governo central manterá o firme compromisso de implementar plena e fielmente o princípio de "um país, dois sistemas" sob o qual a população de Hong Kong administra Hong Kong com um alto grau de autonomia, disse o primeiro-ministro a Lee.

Ele prometeu garantir que o governo central exerça jurisdição geral sobre a região administrativa especial e que Hong Kong seja administrada por patriotas.

O governo central dará total apoio ao chefe do Executivo e ao governo da RAEHK para exercer a governança baseada na lei, desenvolver a economia, melhorar o bem-estar das pessoas, bem como combinar as necessidades do país e alavancar os pontos fortes de Hong Kong para promover a melhor integração da região no desenvolvimento geral do país e manter sua prosperidade e estabilidade de longo prazo, afirmou Li Keqiang.

O governo central e a parte continental sempre apoiam Hong Kong na superação de várias dificuldades, riscos e desafios, de acordo com ele.

Li Keqiang expressou sua esperança de que o novo governo da RAEHK convoque pessoas de todas as esferas da sociedade, responda ativamente às preocupações públicas e aprimore seu desempenho na governança.

São necessários esforços para aproveitar plenamente os pontos fortes tradicionais de Hong Kong, aumentar sua competitividade geral, consolidar e elevar seu status como centro financeiro, marítimo e comercial global, e acelerar o ritmo para transformar a região em um centro internacional de inovação de tecnologia, enfatizou Li Keqiang.

Ele destacou a importância de conter o vírus da COVID-19 em Hong Kong, melhorar o bem-estar das pessoas e resolver os problemas proeminentes que afetam os interesses imediatos do público, particularmente aqueles que perturbam sua subsistência.

John Lee expressou seu agradecimento pela nomeação do governo central, dizendo que cumprirá a confiança do governo central e as expectativas dos residentes de Hong Kong, implementará plena e fielmente o princípio de "um país, dois sistemas" em conformidade com a Lei Básica da RAEHK e não poupará nenhum esforço para lutar pelo desenvolvimento de Hong Kong, bem-estar de seus residentes e sua prosperidade e estabilidade de longo prazo.

