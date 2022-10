Li Keqiang pede avanço com trabalho concreto para construir uma China socialista moderna em todos os aspectos

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Li Keqiang participou nesta segunda-feira de uma discussão em grupo com os delegados da Província de Gansu, no noroeste da China, que estão participando do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).

Ele disse que deu seu apoio inequívoco ao relatório apresentado por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, em nome do 19º Comitê Central do PCCh ao congresso.

Li Keqiang teve intercâmbios profundos com os delegados e apontou que avanços impressionantes foram alcançados na causa do Partido e do país na última década. Estes foram atingidos através dos esforços conjuntos de todo o Partido e de todos os grupos étnicos sob a firme liderança do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu núcleo e a orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Li Keqiang disse que o desenvolvimento é a prioridade máxima do Partido na governança e revitalização da China. Ele pediu uma atualização efetiva e expansão adequada da economia do país.

Sendo que a economia chinesa está em uma tendência de recuperação e de alta, uma cesta de políticas pró-crescimento deve ser plenamente implementada para manter o desempenho econômico dentro de uma faixa razoável, explicou Li Keqiang.

A reforma e a abertura devem ser firmemente impulsionadas, salientou Li Keqiang, destacando a importância de aderir às reformas para desenvolver a economia de mercado socialista, criar condições para garantir uma concorrência justa no mercado, promover a abertura de alto nível, entre outros.

Li Keqiang ressaltou a importância de salvaguardar os interesses fundamentais do povo. Para ele, o bem-estar das pessoas deve ser protegido e melhorado no curso da busca pelo desenvolvimento para que os resultados da modernização sejam compartilhados de forma mais completa e justa por todas as pessoas.

Ele pediu trabalho concreto e senso de responsabilidade para se esforçar em unidade para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e avançar a grande revitalização da nação chinesa em todas as frentes.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.