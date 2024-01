Líbano apoia representação da África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio

Apoie o 247

BEIRUTE, 11 de janeiro (Sputnik) - O Ministério das Relações Exteriores do Líbano expressou seu apoio na quinta-feira (11) aos esforços da África do Sul para levar Israel perante o principal tribunal da ONU em Haia, após a abertura de audiências públicas sobre a alegação de que o estado judeu estava cometendo genocídio em Gaza.

"Apoiamos os esforços da África do Sul e seu governo", disse o ministério em um comunicado, acrescentando que espera uma "decisão justa e rápida que reflita o respeito pelos valores e direitos humanos, especialmente o direito humanitário internacional".

O Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), sediado em Haia, está ouvindo o caso na quinta e sexta-feira. Espera-se que emita medidas provisórias para proteger os palestinos em Gaza e garantir a conformidade de Israel com a Convenção de Genocídio de 1948. O tribunal disse que decidirá sobre o caso em um futuro próximo.

A África do Sul apresentou a alegação de intenção genocida de Israel em Gaza perante o CIJ em 29 de dezembro, em resposta ao crescente número de mortes de civis no enclave palestino sitiado. Busca provar que a campanha militar de Israel é genocida por natureza e tem como alvo os gazenses como parte do grupo nacional, racial e étnico palestino mais amplo.

O Líbano juntou-se à Turquia, Malásia, Venezuela, Brasil e Irã no apoio ao caso de genocídio. Isso ocorre em meio a tensões crescentes na fronteira libanesa com Israel, que também lançou vários ataques no território de seu vizinho.

