Líbano apresenta queixa contra Israel ao Conselho de Segurança da ONU por ataque a Beirute

(Sputnik) - O Líbano apresentou uma queixa contra Israel ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pelo ataque a um escritório do Hamas no subúrbio sul de Beirute em 2 de janeiro, informou a mídia libanesa nesta sexta-feira (5).

O documento descreve o ataque como 'a escalada mais perigosa, pois visou especificamente uma área residencial densamente povoada em um subúrbio de Beirute', segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

O Líbano também reiterou sua demanda para que o Conselho de Segurança da ONU condene o ataque, pressione Israel para interromper a recente escalada e tome todas as medidas necessárias para acabar com os ataques de Israel ao território e à população libaneses, disse o relatório.

Na terça-feira, um suposto ataque de drone israelense ao escritório do Hamas no sul de Beirute matou seis pessoas, disse o presidente do gabinete político do movimento, Ismail Haniyeh, acrescentando que entre os mortos estava seu vice, Saleh al-Arouri. O movimento libanês Hezbollah, aliado ao Hamas, ameaçou Israel com retaliação e punição pelo ataque e pela morte de al-Arouri.

A situação no sul do Líbano se deteriorou após o início dos ataques de Israel na Faixa de Gaza. O exército israelense e os combatentes do Hezbollah trocam regularmente tiros em áreas ao longo da fronteira.

