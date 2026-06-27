247 - O Líbano exige retirada total de Israel do sul do país e condiciona o avanço das negociações a um cronograma rigoroso para a saída das forças israelenses da região. Segundo a teleSUR, a delegação libanesa em Washington defende que qualquer diálogo dependa da definição precisa das áreas de retirada militar, em meio a uma ofensiva que deixou milhares de mortos, feridos e deslocados.

De acordo com informações divulgadas pela emissora, uma fonte ligada às negociações afirmou nesta sexta-feira (26), que Beirute manteve posição firme durante a quinta rodada de conversas indiretas em solo norte-americano. A exigência libanesa levou à prorrogação das tratativas, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como parte dos esforços diplomáticos para reduzir as tensões entre Líbano e Israel.

A delegação libanesa reivindica que as áreas de retirada sejam delimitadas dentro da chamada “linha amarela”, limite situado a cerca de oito quilômetros da fronteira. O objetivo é permitir o deslocamento do Exército libanês para o sul do país e garantir maior controle estatal sobre a região.

Israel, por sua vez, resiste a abandonar posições consideradas estratégicas no território libanês. Segundo a posição apresentada por Beirute, a permanência das tropas israelenses em áreas do sul viola a soberania do Líbano e o direito internacional.

As forças israelenses mantêm presença em pontos como o Castelo de Beaufort e outras localidades do sul libanês. Para o governo do Líbano, a retirada completa é condição central para consolidar o cessar-fogo e permitir o retorno gradual da normalidade às comunidades atingidas pelo conflito.

O presidente libanês, Joseph Aoun, reiterou que os esforços em curso buscam consolidar o cessar-fogo, retirar as tropas israelenses, mobilizar o Exército do Líbano no sul, viabilizar o retorno dos deslocados internos e iniciar a reconstrução das áreas afetadas.

A agressão militar israelense contra o Líbano deixou mais de 4.200 mortos, 12 mil feridos e cerca de um milhão de deslocados, segundo os dados citados pela teleSUR. A devastação amplia a pressão sobre as negociações e reforça a cobrança libanesa por garantias concretas de retirada militar.

A continuidade da rodada de negociações em Washington ocorre em um cenário de forte tensão regional. Para Beirute, a saída das forças israelenses do sul do país é vista como passo indispensável para restabelecer a soberania libanesa, reduzir o risco de nova escalada e permitir o avanço de medidas de reconstrução.