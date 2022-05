Líbano: Hezbollah perde maioria e Parlamento fica dividido

Apoie o 247

247 - O movimento xiita Hezbollah e seus aliados perderam a maioria parlamentar no Líbano, mostram resultados das eleições de domingo, 15.

O bloco pró-Hezbollah garantiu 58 assentos, menos do que os 65 assentos necessários para garantir a maioria e abaixo dos 71 no parlamento anterior.



O Movimento Patriótico Livre, aliado do partido, não é mais o maior bloco parlamentar cristão do país, tendo conquistado 18 assentos nas eleições de domingo. Seu rival, o Forças Libanesas, apoiado por Estados Unidos e Arábia Saudita, conquistou 20 assentos.

Ao todo, 16 candidatos independentes anti-establishment conquistaram vagas no parlamento, um aumento de 15 assentos em comparação com as eleições de 2018.

Os resultados deixam o parlamento dividido em vários campos, nenhum dos quais tem maioria, aumentando a perspectiva de paralisia política e tensões que podem atrasar a agenda de reformas contra a crise econômica.

A eleição de domingo foi a primeira realizada desde protestos nacionais em 2019 contra a corrupção das elites políticas.

As manifestações foram desencadeadas pelo início de uma das piores depressões econômicas em mais de 150 anos. Estima-se que 80% da população do Líbano agora vive na pobreza, e houve uma grave escassez de alimentos, combustível e medicamentos.

