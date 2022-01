Liberdade de imprensa está presa em Londres na figura de Assange, diz Stédile

O dirigente do MST João Pedro Stédile denunciou a hipocrisia das potências ocidentais em relação à defesa das liberdades de expressão e de imprensa edit

247 - O dirigente do MST João Pedro Stédile denunciou a hipocrisia das potências ocidentais em relação à defesa das liberdades de expressão e de imprensa. Ele comentou sobre os ataques do governo ucraniano, pró-Estados Unidos, a duas redes de televisão opositoras, o governo chinês e a prisão de Julian Assange, preso político que denunciou os crimes de guerra dos EUA no Oriente Médio.

“O governo da Ucrânia, dirigido pela OTAN, no último dia do ano, fechou 2 redes de televisão porque criticavam o governo. Vocês viram algum protesto no ocidente? Alguém tomou conhecimento?”, perguntou.

“Porém, quando o governo de Hong Kong fechou um blog abusivo que difundia uma série de mentiras, fake news anti-China, as imagens percorreram o mundo. A liberdade de imprensa está presa em Londres, na figura de Assange, a mando o império decadente”, destacou.

