Líder checheno pede uso de armas nucleares de 'baixo rendimento' na Ucrânia

247 - Ramzan Kadyrov, chefe da região russa da Chechênia, disse no sábado que Moscou deveria considerar o uso de armas nucleares de baixo rendimento na Ucrânia. A fala vem em meio a novas reviravoltas no campo de batalha na região de Donetsk.



Em uma mensagem no Telegram em que critica os comandantes russos por abandonar a cidade de Liman, no leste da Ucrânia, Kadyrov escreveu: “Na minha opinião pessoal, medidas mais drásticas devem ser tomadas, até a declaração da lei marcial nas áreas de fronteira e o uso de armas nucleares de baixo rendimento”.

As tropas ucranianas entraram na cidade de Liman como parte de uma nova contra-ofensiva. De acordo com um porta-voz do exército ucraniano, Sergiy Cherevatyi, o exército ucraniano entrou na cidade e tem de 5.000 a 5.500 soldados russos cercados.



Em sua mensagem, Kadyrov criticou o coronel-general Alexander Lapin, comandante das forças russas que lutam em Lyman, chamando-o de “medíocre”.

Ele falava um dia depois que o presidente Vladimir Putin proclamou a integração de quatro regiões ucranianas - incluindo Donetsk - à Rússia. Na ocasião, o presidente também alertou que a Rússia defenderia seu território usando todos os meios disponíveis e faria “tudo para garantir a segurança de seu povo".

Na semana passada, Putin disse que não estava blefando quando declarou estar preparado para defender a "integridade territorial" da Rússia com todos os meios disponíveis.

