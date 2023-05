Líder de Mianmar se encontra com Qin Gang

Qin Gang expressou sua disposição de trabalhar com Mianmar para implementar os resultados da visita histórica do presidente chinês Xi Jinping a Mianmar em 2020 edit

Rádio Internacional da China - O líder de Mianmar, Min Aung Hlaing, se encontrou no dia 2 de maio, horário local, em Nepiedó, com o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang.

Qin Gang expressou sua disposição de trabalhar com Mianmar para implementar os resultados da visita histórica do presidente chinês Xi Jinping a Mianmar em 2020, construir uma comunidade de futuro compartilhado entre a China e Mianmar, assumir a liderança no cumprimento das iniciativas de desenvolvimento, de segurança e de civilização globais.

Qin Gang destacou que a China defende que a comunidade internacional respeite a soberania de Mianmar e desempenhe um papel construtivo para alcançar a paz e a reconciliação em Mianmar . A China acelerará os principais projetos de cooperação ao longo do Corredor Econômico China-Mianmar e realizará projetos para beneficiar a população nas áreas de agricultura, educação e saúde. Qin Gang acrescentou que a China apoia Mianmar e Bangladesh na melhoria das relações bilaterais e está disposta a trabalhar com os dois países para expandir a cooperação pragmática China-Mianmar-Bangladesh.

Min Aung Hlaing disse que Mianmar está disposto a trabalhar com a China para construir ativamente uma comunidade de futuro compartilhado. Mianmar aprecia a postura objetiva e imparcial da China em relação às questões pertinentes ao país. Mianmar atribui importância à proteção da segurança dos cidadãos e das instituições chinesas em Mianmar e está disposta a cooperar com a China para manter a paz nas áreas fronteiriças dos dois países.

