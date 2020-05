Líder do Daesh no Iraque é morto em ataque da coalizão internacional na Síria

“Mouataz al-Jabouri era o chamado governador do Iraque dentro do sistema do Daesh, sendo considerado, segundo autoridades iraquianas, o principal assistente do líder da organização extremista para ‘assuntos de Estado’ e também o responsável por ‘planejar todas as operações terroristas externas’”, diz matéria da Sputnik edit

Sputnik - Mouataz al-Jabouri, líder do Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia e em vários outros países) no Iraque, foi morto em um ataque realizado pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos na Síria, afirmou o Serviço Iraquiano de Contraterrorismo.

"O terrorista foi morto como resultado de um ataque aéreo lançado pela coalizão internacional no distrito de Deir ez-Zor, de acordo com informações e dados de inteligência fornecidos pelo Serviço Iraquiano de Contraterrorismo", disse um porta-voz do órgão nesta terça-feira (26).

Mouataz al-Jabouri era o chamado governador do Iraque dentro do sistema do Daesh, sendo considerado, segundo autoridades iraquianas, o principal assistente do líder da organização extremista para "assuntos de Estado" e também o responsável por "planejar todas as operações terroristas externas".

​No último dia 20, o serviço de inteligência iraquiano anunciou a prisão de Abdullah Qardash, um dos possíveis sucessores do antigo líder do Daesh Abu Bakr al-Baghdadi, supostamente morto em operação dos EUA na Síria em outubro passado.

