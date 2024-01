Líder do Hezbollah diz que a resistência de Gaza a Israel é “legendária”

Apoie o 247

247 - Em declarações proferidas numa cerimónia de homenagem ao mártir Wissam al-Tawil, morto num ataque israelense, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah destacou que o exército do regime sionista nada conseguiu senão o fracasso 100 dias depois das agressões contra a Faixa de Gaza, informa o canal iraniano HispanTV..

Na sua opinião, os sionistas ficaram presos num “círculo vicioso” com o elevado número de vítimas que sofreram em conflitos com combatentes palestinos.

O líder da resistência libanesa fez eco aos relatos dos meios de comunicação israelenses, segundo os quais pelo menos 4.000 soldados sionistas ficaram incapacitados e outros 30.000 sofreram ferimentos.

Da mesma forma, denunciou o genocídio perpetrado por Israel com a cumpliidade dos Estados Unidos em Gaza, onde cerca de 24 mil palestinos morreram em 100 dias.

Por outro lado, o líder do Hezbollah afirmou que Israel não tem outra escolha senão aceitar as condições estabelecidas pela Resistência Palestina.

Da mesma forma, chamou a agressão aérea lançada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra o Iêmen de “estupidez” e “arrogância”.

Para Nasrallah, a entidade sionista mantém o máximo sigilo sobre perdas como o ataque com mísseis a Haifa.

