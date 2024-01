Líder dos metalúrgicos dos EUA apoia Biden e diz que Trump "é contra tudo que defendemos"

"Em vez de falar mal do nosso sindicato, Joe Biden ficou ao nosso lado", disse o presidente do UAW, sindicato de trabalhadores do setor automotivo dos EUA em evento em Washington edit

WASHINGTON (Reuters) - O líder do United Auto Workers (UAW), sindicato de trabalhadores do setor automotivo nos Estados Unidos, endossou nesta quarta-feira a candidatura de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, com um forte discurso em Washington que também foi bastante crítico ao ex-presidente republicano Donald Trump.

"Em vez de falar mal do nosso sindicato, Joe Biden ficou ao nosso lado", disse o presidente do Sindicato, Shawn Fain, em um endosso total a Biden, citando seu histórico pró-sindicato e a decisão de se tornar o primeiro presidente a aderir a um piquete sindical.

Fain criticou Trump, mencionando que ele não conseguiu persuadir a General Motors a manter uma fábrica de montagem aberta em Ohio e a sua aparição em salão não-sindical durante a greve do ano passado. "Donald Trump é contra tudo que defendemos como sociedade", disse Fain.

Biden tomou a palavra sob fortes aplausos de centenas de membros do UAW, dizendo a eles: "Eu estava tão incrivelmente orgulhoso de estar na linha de piquete com vocês."

Steven Cheung, um porta-voz da campanha de Trump, disse: "O presidente Trump representa os homens e mulheres trabalhadores dos EUA, e suas políticas de América em Primeiro Lugar ajudaram a proteger empregos norte-americanos de serem encerrados ou enviados ao exterior".

