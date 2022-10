Líder iraniano acusa Biden de incitar 'caos, terror e destruição' no país

As autoridades iranianas acusaram governos estrangeiros, entre eles os EUA e Israel, de alimentarem os protestos no país edit

Sputnik - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, acusou Joe Biden de incitar o "caos, o terror e a destruição" no Irã, afirmando que os americanos estão por trás dos tumultos no país.

De acordo com a agência de notícias IRNA, Raisi afirmou que as ações de Biden nos levam a recordar as declarações do fundador da República Islâmica do Irã, que qualificou os EUA como "grande satã".

Segundo o líder iraniano, uma análise profunda das raízes da sabotagem, assassinatos e distúrbios que ocorrem na região poderia revelar vestígios das ações hostis dos Estados Unidos.

O Irã enfrenta protestos antigovernamentais em nível nacional há mais de três semanas, após a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, que faleceu sob custódia policial em Teerã.

