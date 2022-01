Líder norte-coreano pede mais "força militar" após assistir teste de míssil hipersônico

O segundo teste de um "míssil hipersônico" em menos de uma semana ressaltou a promessa de Ano Novo de Kim de impulsionar as forças militares do país edit

Reuters - O líder norte-coreano Kim Jong Un pediu o aumento das forças militares enquanto observou um teste de um míssil hipersônico, afirmou a imprensa estatal do país na quarta-feira, evidenciando o comparecimento do líder a um lançamento de míssil pela primeira vez em quase dois anos.

Na terça-feira, autoridades da Coreia do Sul e do Japão detectaram o lançamento suspeito, que atraiu críticas de autoridades por todo mundo e provocou uma expressão de preocupação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O segundo teste de um "míssil hipersônico" em menos de uma semana ressaltou a promessa de Ano Novo de Kim de impulsionar as forças militares do país com tecnologia de ponta, em um momento em que as negociações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos sobre a desnuclearização do país estão empacadas.

Após assistir o teste, Kim pediu aos cientistas militares que "acelerem ainda mais os esforços para impulsionar a força militar estratégica do país tanto em quantidade quanto em qualidade e para modernizar ainda mais as Forças Armadas", reportou a agência KCNA.

Foi a primeira vez desde março de 2020 que Kim compareceu oficialmente a um teste de mísseis.

"Sua presença aqui pode sugerir atenção especial sobre este programa", disse Ankit Panda, pesquisador sênior do Carnegie Endowment para a Paz Internacional, em uma publicação no Twitter.

Diferentemente de outros testes recentes, o jornal do partido do governo Rodong Sinmun publicou fotos de Kim comparecendo ao lançamento em sua primeira página.

