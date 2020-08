Líder político libanês diz que tentativa de golpe político fracassou

Líder da corrente política libanesa da qual faz parte o presidente Michel Aoun disse que a o golpe no país árabe foi frustrado, apesar das pressões externas edit

247 - O chefe da Corrente Patriótica Livre no Líbano, Gebran Bassil, aliado do presidente Michel Aoun, afirmou que a tentativa de golpe político foi frustrada e explicou que o estrangulamento do país pelo exterior causou o colapso de seu sistema econômico.

Os comentários de Bassil foram feitos durante a visita de uma delegação do canal Al Mayadeen à sua casa, para oferecer condolências pelos mártires da explosão do porto de Beirute.

Durante a reunião, Bassil disse: "Tivemos sucesso na política e nos assuntos militares e de segurança, mas falhamos na economia."

Ele lembrou que “após três anos dessa época tensa, marcada por fortes padrões internos e externos, não conseguimos preservar a moeda nacional”.

Bassil destacou que o golpe político que se preparava para criar um vácuo nas instituições também foi frustrado.

O presidente da Corrente Patriótica Livre considerou que “a fragilidade da imagem hoje no Líbano é muito importante”, considerando que “o golpe não foi militar, mas político”.

Por sua vez, o chefe do bloco parlamentar libanês Lealdade à Resistência, Muhammad Raad, ligado ao Hezbollah, disse a Al Mayadeen que "os Estados Unidos colocaram limites na formação do governo, depois que a França falou de um governo de unidade nacional."

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.