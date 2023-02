Líder sênior da oposição de Taiwan visitará a China

Apoie o 247

247 - Um líder sênior do Kuomintang (KMT), principal partido de oposição de Taiwan, visitará a China esta semana e se encontrará com o principal formulador de políticas para Taiwan, disse o partido nesta segunda-feira (6), em meio a contínuas tensões militares e políticas entre os dois lados.



Nos últimos três anos, a China aumentou a pressão sobre Taiwan para que a ilha aceite a soberania chinesa, realizando exercícios militares regulares na região à medida que aumentam as provovações dos Estados Unidos e forças anti-China.



O KMT disse que seu vice-presidente, Andrew Hsia, partiria para a China na quarta-feira (8) e se encontraria com Song Tao, o recém-nomeado chefe do Escritório de Assuntos de Taiwan da China. Hsia visitou Pequim recentemente, em agosto do ano passado.



Hsia, ex-diplomata taiwanês e ex-chefe do Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, e sua delegação "conduzirão intercâmbios e diálogos com base na igualdade e dignidade", disse o KMT.

Eles "refletirão as últimas preocupações públicas de Taiwan sobre a segurança do Estreito de Taiwan e as expectativas de paz e estabilidade regionais", acrescentou o partido.



O Conselho de Assuntos do Continente disse que o KMT informou sobre a viagem, acrescentando que os políticos taiwaneses que visitam a China devem "refletir" a insistência do povo taiwanês em manter a democracia e a paz.



O KMT tradicionalmente favorece laços estreitos com a China, mas nega veementemente ser pró-Pequim. O Escritório de Assuntos de Taiwan da China disse que acolheu a visita de Hsia.



O KMT defendeu seu contato com a China, dizendo que as linhas de comunicação devem ser mantidas abertas.



A declaração do partido sobre a visita de Hsia disse que, considerando o atual "impasse" nas relações através do Estreito de Taiwan, "é natural não ficar de braços cruzados" e que o KMT reportaria a viagem ao governo quando voltar. (Com Reuters).

