Líder supremo do Irã diz que futuro do país não deveria estar amarrado a negociações nucleares com potências globais

Negociações indiretas com Estados Unidos estão suspensas edit

Reuters - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou nesta terça-feira (12) que o futuro de seu país não deveria estar atrelado ao colapso de negociações nucleares com potências globais, reportou a imprensa estatal iraniana, acrescentando que as negociações para retomar o acordo nuclear de 2015 "estão progredindo bem".

O aiatolá Ali Khamenei, que tem a última palavra em todas as questões estatais, como o programa nuclear do Irã, fez os comentários cerca de um mês após as negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos, que já se estendiam por um ano, serem suspensas. Os países trocam acusações sobre a falta de "vontade política" para resolver questões remanescentes.

"Não esperem, absolutamente, pelas negociações nucleares ao planejar o país e seguir adiante", disse Khamenei em uma reunião com autoridades do país, segundo o canal de TV estatal.

"Não deixem que seu trabalho seja interrompido caso as negociações cheguem a resultados positivos ou negativos".

Em 2018, o então presidente norte-americano Donald Trump se retirou do acordo nuclear e restabeleceu sanções que afetaram diretamente a economia do Irã. Um ano depois, o Irã começou a violar os limites impostos a seu programa nuclear pelo pacto de 2015, que tinha o objetivo de dificultar o desenvolvimento de uma bomba. O Irã diz que seu programa nuclear tem apenas objetivos pacíficos.

"Os Estados Unidos quebraram suas promessas (ao saírem do acordo) e agora chegaram a um beco sem saída, enquanto o Irã não está em tal situação", disse Khamenei, que pediu que os negociadores iranianos continuem "resistindo às exigências excessivas dos Estados Unidos".

Uma das questões não resolvidas é se Washington irá ou não remover a tropa de elite da Guarda Revolucionária do Irã da lista de organizações estrangeiras terroristas dos Estados Unidos, como é exigido por Teerã para a retomada do acordo.

