Líder supremo do Irã diz que motins no país foram tramados por inimigos externos

Sputnik - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, sublinhou que os recentes distúrbios nas cidades iranianas foram planejados por inimigos como uma reação "tola e passiva" ao progresso da nação iraniana.

Os comentários foram feitos em uma reunião com membros do Conselho de Conveniência do Irã, nesta quarta-feira (12). Ali Khamenei alertou as autoridades do país que não permitam que tais "pequenos incidentes" os distraiam de seus principais deveres.

"A nação iraniana fez grandes movimentos em um curto período de tempo, [...] 180 graus opostos às políticas da arrogância global", disse, referindo-se aos EUA e outras potências ocidentais.

"Neste contexto, ao planejar e gastar dinheiro, eles trouxeram pessoas, incluindo alguns políticos na América, Europa e alguns outros lugares para o campo", acrescentou o líder supremo do Irã.

O aiatolá explicou que as inimizades contra o Irã continuarão de várias formas enquanto o povo iraniano assumir a bandeira do Islã e acompanhar a república islâmica.

