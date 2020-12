Liderança chinesa faz reunião em que destaca ação política e ligação com o povo

O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) sublinhou o fortalecimento da construção política, em uma reunião de dois dias concluída na sexta-feira. Em destaque a ligação da cúpula do país ao povo edit

247 - A alta direção do Partido Comunista da China (PCCh), que comanda o país, concluiu nesta sexta-feira (25), uma reunião de dois dias, em que segundo a agência Xinhua, foram feitas críticas e autocríticas. Uma das ideias em destaque foi que os membros do Birô Político do Comitê Central do PCCh devem aumentar a capacidade política e manter laços estreitos com o povo.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, presidiu a reunião e pronunciou um importante discurso, informa a Xinhua.

A reunião começou com a revisão de um relatório sobre a implementação da decisão de oito pontos sobre a melhora da conduta do Birô Político em 2020.

Posteriormente, os membros do Birô Político falaram um por um, examinando as suas próprias condutas em aspectos tais como a defesa do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, a defesa e o fortalecimento da liderança geral do Partido, o cumprimento de seus deveres, a implementação do espírito da quinta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC e o cumprimento de suas responsabilidades de exercer a autogovernança estrita do Partido em todos os aspectos.

A reunião assinalou que o Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping como núcleo desempenhou um papel decisivo na condução de todos os membros do Partido e de todo o povo chinês para prevalecer sobre os riscos e desafios extraordinários este ano.

"2020 é um ano extremamente incomum na história da Nova China, da nação chinesa e da humanidade", diz um comunicado emitido depois da reunião, acrescentando que em um momento de crise, a liderança do Partido conduziu a nação a atingir um sucesso "extremamente extraordinário".

Os fatos demonstraram mais uma vez que a liderança é a chave diante de importantes conjunturas históricas e grandes testes, acrescentou o comunicado.

A reunião sublinhou a defesa da posição de Xi como núcleo do Comitê Central do PCC e de todo o Partido, assim como a autoridade do Comitê Central do PCCh e sua liderança centralizada e unificada.

A reunião pediu que todos os membros do Partido se armem com o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era e o utilizem para guiar a prática e fazer avançar o trabalho, com o fim de levar constantemente a causa do Partido para novas etapas.

Ao destacar a melhora no estilo de trabalho do Partido e do governo durante os últimos oito anos, a reunião reconheceu que os esforços incansáveis conduziram à solução de muitos problemas profundamente arraigados que estavam na agenda há muito tempo mas nunca se resolveram, acrescentando que também se obteve progresso no alívio da carga dos funcionários de nível de base.

Assinalando que o ano de 2021 constitui o primeiro ano na implementação do 14º Plano Quinquenal e na nova jornada para construir plenamente uma China socialista moderna, assim como o centenário do PCCh, a reunião destacou que todo o trabalho deve concentrar-se em "dar um sólido primeiro passo".

Xi respondeu aos comentários de todos os membros do Birô Político, reconhecendo o progresso e expondo requerimentos adicionais.

Em seu discurso, Xi pediu que se mantenha melhor em mente o grande panorama político e que se melhore continuamente a capacidade para julgar e compreender as questões políticas e implementar os requerimentos políticos.

O ponto mais importante para que o PCCh lidere o povo na governança efetiva do país é garantir sua correta orientação política, disse Xi, pedindo a preservação do carácter político do Partido e avanço no caminho do socialismo com características chinesas.

Xi disse que os membros do Birô Político devem ser bons ao pensar sobre as questões fundamentais, abrangentes e de longo alcance que dizem respeito ao trabalho geral do Partido e do Estado.

Xi pediu que eles mantenham a mente clara ao abordar as questões principais e aderir à postura e direção políticas corretas.

Sobre o fortalecimento do entendimento político, Xi disse que os principais funcionários, especialmente os de alto nível, devem estudar seriamente e compreender profundamente os requerimentos da liderança do Partido.

Xi disse que os funcionários devem seguir de perto o Comitê Central do PCCh, implementando o que ele decide e resistindo ao que for proibido.

Xi pediu aos membros do Partido que exerçam uma estrita disciplina pessoal, indicando que os membros do Birô Político sempre devem manter a disciplina.

Ele indicou que os principais funcionários devem valorizar sua integridade igualmente como valorizam suas vidas e assumir a liderança em ser estritos com os membros da família e se opor à busca de privilégios.

Ao assinalar que os comitês locais do Partido começarão a escolher seus novos líderes no próximo ano, Xi pediu que os principais funcionários, especialmente os de alto nível, assumam a liderança na observância das disciplinas eleitorais pertinentes.

O conhecimento liberta. Saiba mais