Liderança chinesa toma novas medidas contra coronavírus e por retomada da economia

O presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping, presidiu na última sexta-feira (27) uma reunião para analisar a resposta ao surto de coronavírus e a economia do país edit

247 - A reunião da direção do Partido Comunista da China realizada na última sexta-feira (27) adotou novas medidas para coordenar a resposta à pandemia do coronavírus e para fomentar o desenvolvimento econômico e social.

"Grandes mudanças estão ocorrendo nas situações de controle epidêmico e da economia no país e no exterior", aponta um comunicado divulgado após a reunião. .

No exterior, o surto do coronavírus se espalhou a um ritmo acelerado, afetando seriamente o crescimento econômico e comercial do mundo, observaram os participantes da reunião.

"A China está enfrentando uma pressão crescente de casos importados, bem como novos desafios em termos de desenvolvimento econômico, especialmente a recuperação da cadeia industrial", afirma o documento.

Destacou-se na reunião o foco na prevenção à entrada de infecções do exterior e contra a volta da epidemia no país, para garantir que a situação na China continue avançando em uma direção positiva de maneira constante.

Os participantes do encontro enfatizaram a importância da implementação de prioridades na resposta à epidemia em todos os detalhes, a fim de consolidar e sustentar a tendência positiva de contenção.

As principais regiões afetadas devem continuar com as medidas de restrição e o tratamento dos pacientes e, ao mesmo tempo, tomar medidas para restaurar gradualmente a vida e o trabalho normal das pessoas. As regiões de baixo risco devem tornar a rápida detecção, contenção e tratamento de novos casos em um mecanismo regular, a fim de evitar de maneira resoluta o ressurgimento do surto.

Ao pedir mais cuidado aos cidadãos chineses no exterior, os dirigentes reunidos pediram esforços para acompanhar e analisar de perto o desenvolvimento da situação epidêmica global da covid-19 e identificar e controlar rapidamente os riscos.

Os exames de saúde em portos de entrada devem ser reforçados e os passageiros que chegam ao país serão sujeitos à quarentena em instalações designadas.

A China aprofundará o intercâmbio e a cooperação com a Organização Mundial da Saúde e continuará a prestar assistência a outros países conforme sua capacidade, segundo a nota.

Um pacote de políticas e medidas macroeconômicas será introduzido e a China aumentará adequadamente o índice de déficit fiscal, emitirá títulos do tesouro especiais, aumentará a escala de títulos especiais para governos locais e guiará a taxa de juros para baixo no mercado de empréstimos.

Na reunião, destacaram-se as políticas financeiras, como cotas de reempréstimo e redesconto, além de adiamento do pagamento de capital com juros, em uma tentativa de fornecer serviços financeiros direcionados para o controle da epidemia, a retomada do trabalho e o desenvolvimento da economia real, informa a Xinhua.

O país também ajudará as pessoas pobres a voltarem aos seus postos e conseguirem emprego, e tomará medidas oportunas para apoiar aqueles que voltarem ou caírem na pobreza devido à epidemia.

Observando que as tarefas do alívio da pobreza da China seguem complexas, os dirigentes do partido os membros apelaram por maiores esforços para vencer esta batalha, já que o surto da covid-19 trouxe novas dificuldades e desafios.

Os governos locais foram instados a adotarem uma abordagem direcionada para o alívio da pobreza, manterem estáveis as políticas contra a pobreza e melhorarem os elos fracos rurais, em uma tentativa de completar a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, conforme programado.

