Liderança de Lula no ‘Datatoalha’ chama atenção da CNN portuguesa

Rede Brasil Atual - “A diferença entre os principais candidatos à presidência no Brasil é cada vez maior. As sondagens dão clara vantagem ao antigo presidente Lula da Silva. Para acabar de vez com as dúvidas, alguns comerciantes decidiram criar uma nova forma de medir as intenções de voto dos brasileiros. Chama-se ‘Datatoalha’ e funciona através da venda de toalhas”, informa o telejornal da CNN em Portugal.

“Os estabelecimentos têm placares onde são anotadas as vendas e funcionam quase como uma urna. Sempre que alguém compra uma toalha a porcentagem aumenta. Também vemos uma vantagem de Lula da Silva.”, informa a reportagem.

Nas redes sociais, enquanto parte dos internautas cobra maior seriedade do debate político, outros se empolgam com o indicador informal. Debate à parte, os levantamentos das vendas das toalhas mostram um engajamento expressivamente maior do eleitorado petista; assim como as pesquisas de institutos sérios com registros na Justiça Eleitoral.

Disparado no DataPovo e no DataToalha. #EquipeLula https://t.co/3ISK0Jr8ht — Lula (@LulaOficial) July 23, 2022





