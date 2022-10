Líderes de Coreia Popular, Vietnã, Laos e Cuba parabenizam Xi Jinping por eleição a Secretário-Geral do Comitê Central do PCCh

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Líderes dos partidos governistas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Vietnã, Laos e Cuba enviaram no domingo, respectivamente, felicitações a Xi Jinping por sua eleição como secretário-geral do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, disse que o 20º Congresso Nacional do PCCh tem significado de um marco épico para que o partido e o povo chineses se unam mais estreitamente em torno do Comitê Central do PCCh com Xi Jinping no núcleo, e promovam o processo histórico de grande revitalização da nação chinesa sob a bandeira do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Kim disse acreditar firmemente que, sob a liderança de Xi Jinping, o PCCh e o povo chinês defenderão e desenvolverão o socialismo com características chinesas e alcançarão uma vitória gloriosa na nova jornada para a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos.

Ele disse que gostaria de trabalhar com Xi Jinping para levar as relações RPDC-China a um futuro melhor e promover vigorosamente o desenvolvimento da grande causa do socialismo dos dois países.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, disse que, visando o desenvolvimento a longo prazo da China e a realização bem-sucedida do Segundo Objetivo Centenário, o 20º Congresso Nacional do PCCh formulou uma série de importantes planos, metas e tarefas estratégicas, bem como promoveu a melhoria contínua e o desenvolvimento inovador do sistema teórico do socialismo com características chinesas.

Ele acredita que, sob a liderança do Comitê Central do PCCh com Xi Jinping no núcleo e sob a orientação do Pensamento de Xi Jinping Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, todo o Partido e o povo de todo o país certamente completarão as metas apresentadas pelo 20º Congresso Nacional do PCCh, realizarão basicamente a modernização socialista brevemente e tornarão a China em um grande país socialista moderno que é próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e belo.

O Vietnã estima e valoriza altamente o cuidado sincero e a grande contribuição de Xi Jinping para as relações Vietnã-China em benefício dos povos dos dois países, acrescentou.

Em sua mensagem, Thongloun Sisoulith, secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário do Povo Laociano, disse que desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Comitê Central do PCCh com Xi Jinping no núcleo se uniu e liderou o povo chinês, fazendo continuamente novas realizações e criando novas glórias na causa do socialismo com características chinesas.

As principais ideias e proposições apresentadas por Xi Jinping, disse Thongloun, como a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado, a Iniciativa do Cinturão e Rota, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, foram amplamente reconhecidas e apoiadas pela comunidade internacional, e essas propostas fizeram e continuarão a fazer contribuições positivas para a paz e o desenvolvimento mundial.

Thongloun disse que está pronto para trabalhar com Xi Jinping para fortalecer ainda mais a comunicação estratégica, liderar e promover conjuntamente o desenvolvimento aprofundado das relações Laos-China na nova era e a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para que gerem frutos, de modo a trazer mais benefícios para os dois países e seus povos, e avançar conjuntamente na grande causa do socialismo.

Em suas felicitações a Xi Jinping, o primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disseram que se acredita que sob a liderança de Xi Jinping, o PCCh e o povo chinês certamente continuarão a fazer novas conquistas na causa do socialismo com características chinesas para a nova era.

Xi Jinping liderou o Comitê Central do PCCh em fazer contribuições teóricas e práticas ao socialismo com características chinesas para a nova era, estabelecendo um marco na adaptação do marxismo ao contexto chinês e aos tempos, disse ele.

China e Cuba são bons amigos, bons camaradas e bons irmãos, disse Díaz-Canel, observando que a confiança mútua política, a cooperação amigável e a proximidade são as características distintas das relações entre os dois países.

As relações entre os dois partidos, dois países e povos em Cuba e na China são exemplares, acrescentou.

Ele reiterou que está pronto para trabalhar com Xi Jinping para continuar inabalavelmente fortalecendo a orientação política das relações acima mencionadas para sua expansão e melhoria, de modo a promover o desenvolvimento sustentável dos dois países e bem-estar de seus povos, e ajudar a tornar o processo do socialismo do mundo irreversível e cheio de vigor.

