Líderes de diversos países expressam luto pela morte de Jiang Zemin

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Líderes de vários países vêm mandando mensagens de condolências ao presidente chinês, Xi Jinping, expressando luto pelo falecimento do camarada Jiang Zemin, aos 96 anos, em 30 de novembro.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, lembrou que as relações Brasil-China alcançaram uma cooperação estratégica global durante o mandato do ex-presidente Jiang Zemin e que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a estabelecer uma parceria de alto nível com a China. Bolsonaro estendeu as mais sinceras condolências ao governo e ao povo chinês.

O presidente do Quênia, William Ruto, afirmou que o destacado político Jiang Zemin era muito comprometido em consolidar as bases da prosperidade econômica da China e salvaguardar a paz mundial. “Expresso minhas sinceras condolências a seus parentes, amigos e ao povo chinês”, manifestou William Ruto.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que o seu povo nunca esquecerá a importante contribuição do ex-presidente para o desenvolvimento do relacionamento entre os dois países.

Os reis do Reino da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, e do Marrocos, Mohammed VI, e os presidentes da Nigéria, Senegal, Djibuti, Camarões e dos Emirados Árabes Unidos também enviaram pêsames pela morte de Jiang Zemin.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Patrícia Comunello

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.