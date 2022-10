Líderes de países vizinhos comentam sobre renúncia de Truss e pedem 'estabilidade' na Europa

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Após a renúncia da primeira-ministra britânica , Liz Truss, nesta quinta-feira (20) países como França, Alemanha, Países Baixos e Irlanda se manifestaram no intuito de buscar estabilidade na região.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que concordou com uma série de questões com Truss e observou que seu sucessor seria o quinto líder britânico com quem ele lidaria durante seu mandato.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, a quem a agora ex-premiê se referiu como não claramente "amigo ou inimigo", segundo a mídia, disse que é importante que o Reino Unido encontre estabilidade o mais rápido possível.

"Queremos, acima de tudo, estabilidade. A nível pessoal, fico sempre triste ao ver um colega partir", disse Macron hoje (20) após o anúncio ao chegar à cúpula em Bruxelas.

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, destacou os estreitos laços econômicos da Irlanda com Londres e expressou esperança de que o Reino Unido selecione um novo primeiro-ministro em breve.

"A estabilidade é importante durante esses tempos em que uma grande guerra está em andamento no continente europeu", disse Martin.

Liz Truss, do Partido Conservador, renunciou hoje (20) e ocupou o cargo de primeira-ministra pelo prazo mais curto na história do Reino Unido, apenas 45 dias.

A nova crise em seu governo foi deflagrada após o anúncio do novo plano fiscal, com cortes nos gastos públicos e aumento dos impostos. Por sua vez, líderes opositores do Partido Trabalhista voltaram a pedir eleições parlamentares imediatas, conforme noticiado.

