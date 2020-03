Líderes do G20 debatem crise do coronavírus por videoconferência

Os líderes das maiores economias do mundo se reunirão nesta quinta-feira (26) por videoconferência para debater o impacto da pandemia do novo coronavírus edit

247 - A reunião de chefes de estados e governos dos países do G20, que tem o objetivo de coordenar as respostas dos países, será presidida pelo rei Salman da Arábia Saudita.

O diretor-geral de assuntos econômicos da China, Wang Xiaolong, deve relatar a experiência do país no combate ao coronavírus.

A Casa Branca confirmou a participação do presidente dos EUA, Donald Trump, no encontro, que deve ter início às 9:00 do horário de Brasília, informa Sputnik.