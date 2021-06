Líderes do G7 se reúnem em 47ª Cúpula nesta sexta-feira

O evento durará até domingo (13) e contará com a participação do presidente norte-americano, Joe Biden edit

Sputnik - Nesta sexta-feira (11), o Grupo dos Sete (G7) vai iniciar a sua 47ª cúpula em Cornwall, Reino Unido. O evento durará até domingo (13) e contará com a participação do presidente norte-americano, Joe Biden, bem como dos líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e também dos presidentes da Comissão Europeia e Conselho Europeu.

Os líderes da Austrália, Coreia do Sul, Índia e África do Sul vão participar como convidados, o mesmo acontecendo com o primeiro-ministro indiano via teleconferência. Espera-se que a reunião cubra um amplo leque de questões relacionadas com a recuperação econômica frente à pandemia, comércio, inclusão social, promoção da economia verde e digital. Um dos temas principais será o assunto das mudanças climáticas.

Além disso, de acordo com anúncio do premiê britânico, Boris Johnson, os líderes devem declarar sua decisão de doar um bilhão de doses de vacinas aos países pobres. O anúncio foi feito após seu encontro com Biden, nesta quinta-feira (10), onde eles prometem fortalecer ainda mais os laços bilaterais na área da defesa e também reiteraram o compromisso das duas nações com um eficaz controle de armas, a fim de alcançar um mundo sem armas nucleares.

