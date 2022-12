Líderes do PCCh e da China se despedem de Jiang Zemin no hospital

Cremação do corpo do líder chinês ocorreu nesta segunda-feira (5) edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Ocorreu nesta segunda-feira (5) em Beijing a cerimônia de cremação do corpo do camarada Jiang Zemin, um líder notável com grande prestígio e reconhecido por todo o Partido Comunista da China (PCCh), por todo o exército e pelo povo chinês de todos os grupos étnicos.

Ele foi um grande marxista e um grande revolucionário proletário, estadista, estrategista militar e diplomata. Foi um combatente comunista que passou por muitos desafios, e um líder excepcional da grande causa do socialismo com características chinesas. Foi também o núcleo da terceira geração da liderança coletiva central do Partido e o principal fundador da teoria da tríplice representatividade.

Os líderes do Partido e do país, como Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Wang Qishan foram ao Hospital Geral do Exército Popular de Libertação da China para se despedir do camarada Jiang Zemin, além de escoltar seu corpo para a cremação no cemitério revolucionário Babaoshan. O ex-presidente chinês, Hu Jintao, também foi ao hospital para se despedir do camarada Jiang Zemin.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

