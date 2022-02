Líderes políticos do Grupo de Puebla condenam ataque russo à Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Grupo de Puebla emitiu nota neste domingo (27) condenando os ataques das forças armadas russas à Ucrânia.

O grupo, que conta com a presença de renomados líderes políticos, como os ex-ministros brasileiros Aloizio Mercadante e Celso Amorim, além de ex-presidentes de países como Colômbia, Paraguai e o ex-primeiro ministro da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero, pede uma "solução pacífica" para o conflito.

'Nós, do Grupo Puebla, condenamos o uso unilateral da força e as graves consequências humanitárias geradas pelos ataques realizados durante a madrugada pela Federação Russa na capital da Ucrânia, Kiev.

Apelamos por respeito ao direito internacional e pela busca de uma solução pacífica por meio do diálogo e da diplomacia", diz a nota.

Assinam o texto: José Luis Rodríguez Zapatero (ex-premiê da Espanha), Ernesto Samper (ex-presidente da Colômbia), Fernando Lugo (ex-presidente do Paraguai), Celso Amorim (ex-ministro da Defesa do Brasil), María José Pizarro (Membro da Câmara de Representantes da Colômbia), Daniel Martínez (ex-prefeito de Montevidéu), Aloizio Mercadante (ex-ministro da Educação do Brasil), Mónica Xavier (ex-senadora do Uruguai), Marco Enríquez-Ominami (ex-deputado do Chile), Iván Cepeda (senador da Colômbia), José Miguel Insulza (ex-secretário-geral da OEA), Verónika Mendoza (ex-membro do Congresso do Peru) e Camilo Lagos (Presidente do partido Progressista do Chile).

