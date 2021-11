Líderes da esquerda francesa se encontram com Lula e exaltam papel político do ex-presidente

Ex-presidente François Hollande e Jean-Luc Mélenchon, líder do principal partido de oposição francês, o França Insubmissa, exaltaram a importância da viagem de Lula a diversos países do continente por meio das redes sociais edit

247 - A viagem do ex-presidente à França foi repercutida pelos principais líderes progressistas do país europeu. O ex-presidente François Hollande e Jean-Luc Mélenchon, líder do principal partido de oposição, o França Insubmissa, usaram as redes sociais para exaltar a importância da viagem de Lula a diversos países do continente. O petista também se encontrou com o presidente Emmanuel Macron nesta quarta-feira (17).

“Quando um ex-presidente encontra um ex-presidente! Estou muito feliz por ter te visto de novo querido @LulaOficial. Você representa esperança para o Brasil”, postou Hollande no Twitter junto com uma foto do encontro entre ele e Lula, nesta quarta-feira (17)

Jean-Luc Mélenchon também usou a rede social para destacar um dos pontos altos do discurso de Lula no Parlamento Europeu, na segunda-feira (15). “Com @LulaOficial, uma discussão fundamental sobre a governança necessária para o mundo sob a égide da ONU. Lula se maravilhou ao ver o estado social e moral da França”, escreveu Mélenchon na postagem.

Confira os posts de François Hollande e Jean-Luc Mélenchon.

Quand un ancien président rencontre un ancien président ! Je suis ravi de t'avoir revu cher @LulaOficial. Tu représentes l'espoir pour le Brésil. pic.twitter.com/0TUYnRBPT0 November 17, 2021

Avec @LulaOficial, une discussion de fond sur la gouvernance nécessaire pour le monde sous l'égide de l'ONU. Lula stupéfait de voir l'état social et moral de la France. pic.twitter.com/aoH7nnXA0E November 17, 2021

