Liga Árabe condena ataques do Irã ao Curdistão Iraquiano

Iraque considerou os ataques do Irã à sua região do Curdistão como uma agressão contra sua soberania e segurança

(Sputnik) - A Liga dos Estados Árabes (LAS, na sigla em inglês) condena os ataques do Irã à capital da Região do Curdistão Iraquiano, disse o Secretário-Geral da LAS, Ahmed Aboul Gheit, na quarta-feira.

"Gostaria de enfatizar nossa forte rejeição e condenação completa do bombardeio iraniano de áreas iraquianas em Erbil na noite de 15 de janeiro", disse o chefe da LAS durante uma sessão, acrescentando que a organização está solidária com as medidas do governo iraquiano para preservar a soberania.

Mais tarde no mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores do Iraque disse que a LAS convocou uma reunião de emergência relacionada aos ataques iranianos contra Erbil.

O ministério iraquiano disse que a Liga votará uma resolução que condena a "agressão iraniana contra o Iraque em apoio à posição do Iraque e à necessidade de respeitar sua segurança e soberania".

Na terça-feira, uma fonte de segurança no Iraque informou à Sputnik que várias explosões ocorreram em Erbil perto do Consulado Geral dos EUA e do Aeroporto Internacional de Erbil, matando quatro e ferindo seis pessoas. Mais tarde, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) assumiu a responsabilidade pelos ataques com mísseis, alegando que visavam bases de grupos terroristas anti-iranianos, bem como uma sede-chave do serviço de inteligência israelense (Mossad) no Curdistão iraquiano. Os alvos foram supostamente destruídos.

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque disse que o Iraque considerou os ataques do Irã à sua região do Curdistão como uma agressão contra sua soberania e segurança.

