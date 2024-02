Liga Árabe condena iminente ofensiva terrestre israelense contra Rafah

Apoie o 247

Prensa Latina - O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, alertou neste domingo sobre as consequências de uma ofensiva terrestre do Exército israelense contra o sul da Faixa de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos são refugiados.

Os planos para deslocar centenas de milhares de pessoas, refugiando-se ali como último recurso face a ataques indiscriminados, constituem uma séria ameaça à estabilidade regional, afirmou o responsável num comunicado.

Aboul Gheit assegurou que forçar estes cidadãos a fugir de Gaza para o Egito é uma violação do direito internacional e, além disso, ultrapassa as linhas vermelhas da segurança nacional daquele país árabe.

O mundo deve prestar atenção a este perigoso projeto, promovido pela extrema direita israelita que quer esvaziar Gaza dos seus habitantes através de uma política de limpeza étnica, sublinhou.

A este respeito, denunciou que vários ministros do gabinete de Benjamin Netanyahu não escondem as suas intenções de provocar uma deportação em massa e a recolonização da área pelos judeus.

Diante de tal situação, o dirigente da Liga Árabe instou a comunidade internacional e o Conselho de Segurança da ONU a intervirem urgentemente para “prevenir a expansão da agressão e dos crimes de genocídio em Rafah”.

