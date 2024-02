Liga Árabe condena plano de Milei de transferir embaixada argentina para Jerusalém

Apoie o 247

247 - A Liga Árabe (AL) rejeitou a intenção do presidente argentino de transferir a embaixada do seu país de Tel Aviv para Jerusalém, informa o canal iraniano HispanTV.

“É uma clara violação do direito internacional e prejudica as oportunidades de alcançar uma paz justa com base na solução de dois Estados”, disse o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, segundo o porta-voz da Liga Árabe, Gamal Rushdi.

“A Resolução 478 do Conselho de Segurança da ONU de 1980 enfatiza que todas as ações israelenses em Jerusalém são inválidas e devem ser canceladas, e apela aos países que se abstenham de transferir as suas embaixadas para lá”, sublinhou Rushdi num comunicado.

O porta-voz do Secretário-Geral da Liga Árabe afirmou que o consenso internacional rejeita firmemente o reconhecimento da soberania do regime sionista sobre a cidade de Jerusalém e sustenta que o seu futuro deve ser determinado nas negociações finais entre os palestinos e o regime israelense.

Neste sentido, acrescentou que não é possível impor à cidade de Jerusalém uma situação que modifique o seu estatuto jurídico ou político.

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, viajou terça-feira aos territórios ocupados por Israel, onde declarou que pretende transferir a embaixada argentina de Tel Aviv para Al-Quds.

Após esta viagem, centenas de militantes da causa palestina reuniram-se no Ministério das Relações Exteriores da Argentina para manifestar-se contra o encontro bilateral de Milei com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Por outro lado, o Movimento de Resistência Islâmica Palestina (HAMAS) instou Milei a “revogar esta decisão injusta e errada, que coloca a Argentina como parceira do ocupante sionista nas suas violações contra o povo palestino e os seus direitos nacionais à sua disposição. e seus lugares sagrados.”

