Liga Árabe denuncia escalada de violência de Israel e pede ajuda à ONU

A entidade afirmou que as forças de ocupação continuam cometendo "execuções extrajudiciais e assassinatos premeditados" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Liga Árabe (AL) exigiu nesta terça-feira (15) que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras organizações internacionais implementem medidas para deter a violência de Israel contra palestinos. Em comunicado emitido na capital egípcia, Cairo, onde se reúne o Conselho dessa organização, a Liga Árabe afirmou que as forças de ocupação continuam cometendo "execuções extrajudiciais e assassinatos premeditados com total desrespeito ao sangue do povo palestino".

De acordo com informações divulgadas pela Telesurtv.net, a organização responsabilizou o governo de Israel por assentamentos ilegais, demolições de casas, deslocamentos e batidas e prisões diárias.

"São classificados como crimes de guerra e crimes contra a humanidade, pelos quais o Estado ocupante é totalmente responsável, bem como suas repercussões na Palestina e na região", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE