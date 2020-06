Lisboa, em Portugal, recebe cartazes contra governo Bolsonaro

Neste final de semana, vários pontos da cidade expuseram cartazes com críticas ao governo brasileiro e um manifesto intitulado “Um outro Brasil é possível”. A iniciativa foi do Coletivo Andorinha - Frente Democrática de Lisboa edit

247 - A capital de Portugal, Lisboa, amanheceu neste final de semana com diversos cartazes críticos a Jair Bolsonaro. Membros do Coletivo Andorinha - Frente Democrática de Lisboa - fixaram em vários pontos da cidade frases com denúncias contra o governo brasileiro e um manifesto (abaixo) intitulado “Um outro Brasil é possível”.

O Coletivo Andorinha nasceu no contexto de resistência ao golpe institucional-empresarial de 2016, que teve suas expressões mais visíveis na deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff e na prisão do ex-presidente Lula. Desde este período, o grupo tem se posicionado, em Portugal, como uma voz que denuncia as reduções dos direitos da classe trabalhadora, a ascendente opressão contra os povos originários, o genocídio da população negra, o terror instalado nas periferias das cidades, o aumento do feminicídio e da homofobia, além da vertiginosa destruição do meio ambiente no Brasil.

Na interpretação do coletivo, a pandemia do novo coronavírus surge, na sociedade brasileira, como elemento catalisador de todas as contradições sociais que a ideologia neoliberal procurou ocultar nos últimos anos. O vírus veio ainda agudizar a maior crise estrutural do capitalismo internacional (em marcha desde 2008) e que tem por consequência um aumento da superexploração dos trabalhadores.

O Coletivo Andorinha reafirma o integral compromisso com a denúncia internacional dos descalabros do atual governo brasileiro e manifesta engajamento na construção de um novo horizonte político para o Brasil, alicerçado na tutela e ampliação dos direitos trabalhistas, na consolidação de uma democracia efetiva e anticapitalista que salvaguarde vidas antes de empresas, e na destruição de qualquer projeto de fascismo que atente contra a dignidade da população, hoje representado por Bolsonaro, Mourão e a elite empresarial.

O grupo também declara apoio às manifestações antifascistas e antirracistas que têm tomado as ruas do Brasil e do mundo. Leia a íntegra do manifesto e confira mais fotos:

