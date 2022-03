Lituânia cancela doação de vacinas para Bangladesh após votação da ONU sobre a Rússia

Apoie o 247

Nathalia Urban, 247 - A Lituânia cancelou sua decisão de doar vacinas contra a Covid-19 a Bangladesh devido à abstenção do país durante a votação da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a condenação da invasão russa à Ucrânia.

As informações foram divulgadas nessa segunda-feira (7) pela Rádio e Televisão Nacional da Lituânia (LRT), citando o porta-voz do primeiro-ministro do país báltico, Rasa Jakilaitienė.

Como o anúncio, a Lituânia reverteu uma decisão anterior do início da semana de enviar mais de 440.000 doses de vacinas contra a Covid-19 para Bangladesh.

Na quarta-feira (2), a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que exige que a Rússia se retire “imediatamente” da Ucrânia.

Após mais de dois dias de debate, no qual o embaixador ucraniano acusou a Rússia de genocídio, 141 dos 193 estados membros da ONU votaram a favor da resolução não vinculativa.

Quatro países do sul da Ásia — Bangladesh, Índia, Sri Lanka e Paquistão — estavam entre as 35 abstenções na votação.

Poucos dias antes da votação, Bangladesh pediu contenção por todas as partes e que retomassem imediatamente os esforços diplomáticos e o diálogo, a fim de resolver todas as disputas por meios pacíficos, além de abster-se de tomar qualquer ação que possa colocar em risco a paz e a segurança internacionais.

"Bangladesh expressa seu total apoio e confiança nos bons ofícios do Secretário-Geral das Nações Unidas e pede que ele empreenda todos os esforços para iniciar o diálogo com vistas a acabar com as hostilidades e operações militares na Ucrânia", disse o Ministério das Relações Exteriores em seu comunicado.