Livro escrito há 40 anos 'previu' coronavírus vindo de Wuhan

Sputnik Brasil - Enquanto coronavírus já matou milhares de pessoas, livro de ficção escrito há 40 anos conta sobre o surgimento do vírus fictício Wuhan-400, desenvolvido em laboratório na cidade fonte do coronavírus.

Até o momento, 2.765 pessoas perderam a vida devido ao coronavírus, sendo a maior parte na China.

Enquanto isso, as autoridades chinesas tentam identificar a origem do vírus, sabendo que o surto partiu da cidade de Wuhan, na província de Hubei.

Crê-se que o coronavírus teve origem em algum animal antes de infectar os primeiros humanos.

Contudo, nem todos acreditam na origem animal do coronavírus. O senador norte-americano Tom Cotton declarou nesta semana que o coronavírus seria um "experimento que deu errado", ou foi uma "arma biológica propositalmente liberada", publicou o tabloide Express.

Wuhan-400

No livro "The Eyes of Darkness" ("Olhos da escuridão", tradução livre), de Dean Koontz, escrito em 1981, um vírus, chamado de Wuhan-400, é desenvolvido por cientistas chineses para se tornar uma arma biológica.

Na ficção, um cientista chinês chamado Li Chen deserta para os EUA, levando consigo um disquete com informações sobre a "mais importante e perigosa arma biológica da China em uma década".

O nome do vírus Wuhan surge por ele ter sido criado em um laboratório nas proximidades da cidade com o mesmo nome.

Alguns acreditam que seria uma referência ao Instituto de Virologia de Wuhan.

Já o número 400 é correlacionado ao fato de o vírus ser a 400ª versão viável de um microrganismo criado pelo centro de pesquisas.

'Arma biológica'

Ainda no livro, o vírus seria uma "arma perfeita", sendo que não poderia sobreviver por mais de um minuto fora de seu hóspede e só afetaria vítimas humanas.

"Isso afeta somente seres humanos, nenhum outro ser vivo pode o alojar", diz o livro.

Na ficção, o Wuhan-400 poderia ser usado para destruir tanto uma cidade quanto um país.

Diferenças com o coronavírus

Diferentemente do fictício Wuhan-400, acredita-se que o coronavírus tem origem animal.

Além disso, seu período de incubação é de dois a 14 dias, em contraste com as quatro horas do Wuhan-400.

Também as taxas de fatalidade de ambos se distinguem. Enquanto o Wuhan-400 mataria 100% dos infectados, o coronavírus só tirou a vida de 2 % dos contaminados.