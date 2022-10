Livros sobre Xi Jinping contam história da superação da pobreza na China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Dois livros sobre histórias do presidente chinês, Xi Jinping, acerca do alívio da pobreza e na construção de uma sociedade moderadamente próspera foram publicados recentemente para distribuição nacional.

A publicação dos dois livros ajudam os leitores a conhecer a trajetória extraordinária e as grandes conquistas do comitê central do Partido Comunista da China liderado por Xi Jinping, o qual tem unido e conduzido todo o Partido e todos os grupos étnicos para alcançar o triunfo definitivo de concluir a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera e conduzir a batalha decisiva contra a pobreza.

