Liz Truss é essencialmente antirrussa, diz Lavrov

TASS - A primeira-ministra britânica Liz Truss tem uma atitude negativa pré-existente em relação à Rússia, mas nas condições atuais seria mais importante para Londres resolver as relações com seus vizinhos mais próximos, incluindo a França, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, após conversas com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Don Pramudwinai, em Moscou na terça-feira (6).

"Acredito que Liz Truss ainda tem uma prioridade mais alta: antes de finalmente formular sua atitude em relação à Rússia, que é claramente negativa, ela terá que resolver as relações com os vizinhos próximos [do Reino Unido], por exemplo, para se decidir sobre se o presidente francês, Emmanuel Macron, é amigo ou inimigo. Esta pergunta ainda está no ar, permanece sem resposta. Acredito que seria mais importante para os dois vizinhos lidar com isso primeiro, do que lançar os olhos muito além de suas fronteiras", disse Lavrov.

"Ela (Truss) tem seus próprios princípios, principalmente, a adesão a uma linha dura na defesa dos interesses da Grã-Bretanha sem qualquer desejo de levar em conta a posição de outros ou fazer qualquer compromisso", disse Lavrov. "Não acho que isso ajude a manter ou fortalecer a posição desse país no cenário internacional, que foi claramente esmagada após o Brexit. Agora, há muito tempo Londres tenta ativamente compensar essa perda de identidade e influência na União Européia tomando medidas bastante drásticas, incluindo ações agressivas em relação à situação que se desenvolveu em torno da Ucrânia.

Liz Truss, que venceu a corrida pela liderança conservadora, foi nomeada primeira-ministra na terça-feira, sucedendo Boris Johnson.

