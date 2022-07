Liz Truss se junta à corrida para substituir Boris Johnson

Apoie o 247

RT - A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, juntou-se à corrida para se tornar a próxima primeira-ministra, descrevendo sua visão para a Grã-Bretanha e o partido Conservador em um editorial publicado pelo Daily Telegraph no domingo, 10.



“Enfrentamos enormes desafios em casa em meio à crise econômica global. Enfrentamos enormes desafios no exterior, de uma Rússia agressiva a uma China cada vez mais assertiva”, escreveu ela.



Truss disse que ela seria uma primeira-ministra que "pode ​​liderar, entregar e tomar decisões difíceis", enquanto elogiou sua experiência como negociadora do Brexit e secretária de Comércio e Relações Exteriores, além de sua ajuda a aplicar sanções à Rússia por sua ofensiva militar na Ucrânia.



“Como secretária de Relações Exteriores, ajudei a liderar a resposta internacional à guerra de Putin na Ucrânia e entreguei um pacote de sanções duras que liderou o mundo, impondo dor real a Putin e ao Kremlin”, disse ela.

Truss também prometeu começar a cortar impostos para ajudar o Reino Unido a resistir à crescente crise do custo de vida e atrair investimentos. Ao mesmo tempo, ela pretende fazer com que a iniciativa privada cresça mais rápido que o setor público e, no longo prazo, reduzir o tamanho do Estado.



Ao anunciar sua candidatura à liderança, Truss se juntou a uma corrida lotada para substituir Boris Johnson, que anunciou na última quinta-feira, 7, que deixaria o cargo de primeiro-ministro após uma enxurrada de escândalos e uma onda de renúncias de altos membros do gabinete.



Outros candidatos proeminentes incluem o ex-chanceler do Tesouro da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, o ex-secretário de Saúde Sajid Javid, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Reino Unido, Tom Tugendhat, o ministro do Comércio Penny Mordaunt e o ex-secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt. Outro aparente favorito, o secretário de Defesa, Ben Wallace, no entanto, anunciou que não concorreria à eleição do partido após “cuidadosa consideração”.

