Liz Truss sofre nova derrota política e ministra do Interior do Reino Unido renuncia

Suella Braverman, do Reino Unido, renunciou ao cargo de ministra do Interior após 43 dias edit

Sputnik Brasil - Ao renunciar ao cargo de ministra do Interior, Suella Braverman citou uma violação das regras e preocupações com a direção do governo. Em uma carta de demissão publicada em suas redes socias, Braverman disse: "É com grande pesar que estou escolhendo apresentar minha demissão".

Na carta, ela disse que enviou um documento oficial de seu e-mail pessoal a um colega parlamentar para obter apoio para sua política. Isso, disse ela, "constitui uma violação técnica das regras".

Braverman disse que percebeu seu erro e o denunciou aos canais oficiais, mas que renunciar era a coisa certa a fazer.

"Não apenas quebramos promessas importantes que foram prometidas aos nossos eleitores, mas também tenho sérias preocupações com o compromisso deste governo de honrar os compromissos do manifesto, como reduzir o número geral de migração e interromper a migração ilegal, particularmente as perigosas travessias de pequenos barcos", escreveu Braverman.

De acordo com o jornal The Guardian, Truss cancelou uma visita planejada a uma empresa de tecnologia de defesa para falar com Braverman em uma reunião no parlamento do Reino Unido. A decisão de demitir a ministra do Interior foi pressionada pelo novo ministro do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, observou o jornal, citando fontes no governo.

Braverman criticou a reversão de Truss em seus planos de introduzir cortes de impostos para os ricos para impulsionar a atividade econômica. Hunt, por sua vez, foi o responsável por cancelar quase todas as medidas do controverso plano de apoio à economia do país, proposto por seu antecessor Kwasi Kwarteng, para estabilizar a situação econômica.

Braverman seria o segundo alto funcionário do governo do Reino Unido a renunciar em menos de cinco dias depois. Nas últimas semanas, o governo Truss foi duramente criticado por sua política econômica fracassada que provocou turbulência no mercado, e um número crescente de membros conservadores pediu que a primeira-ministra renuncie.

A primeira-ministra Liz Truss está sob fogo crescente por lançar os mercados em turbulência e mudar drasticamente os planos de políticas em poucos dias. Vários relatos da mídia, inclusive da Sky News, dizem que Braverman deve ser sucedido por Grant Shapps, ex-secretário de transporte.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

