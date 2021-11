Lojas de luxo nos EUA são alvo de arrastões

Apoie o 247

Reuters - Uma loja de departamentos da Nordstrom, em um shopping de Los Angeles, se tornou o mais recente alvo de uma série de arrastões que atingiram varejistas de luxo nos estados norte-americanos da Califórnia e de Illinois, com a chegada das festas de fim de ano.

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que deteve três suspeitos. Informações locais dizem que até 20 pessoas podem estar envolvidas nos roubos.

Autoridades afirmam que estão impressionadas com a natureza ousada dos crimes - alguns deles envolvendo dezenas de pessoas - que atingiram lojas de luxo nos dois estados na última semana.

Vídeos de roubos caóticos inundaram as redes sociais nos últimos dias, mostrando figuras de máscaras invadindo lojas, saindo correndo com sacolas de mercadorias e fugindo em carros que esperavam do lado de fora.

A região da Baía de San Francisco tem sido especialmente atingida, dada a grande densidade de lojas de luxo. A área é uma das mais abastadas do país, com renda média doméstica que chega perto do dobro da média nacional, de acordo com o Censo dos EUA.

Cerca de 80 pessoas entraram em uma loja de departamentos da Nordstrom na cidade de Walnut Creek no sábado à noite, roubando mercadorias até a polícia chegar e prender três pessoas, de acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Walnut Creek.

"A polícia está investigando o que foi claramente um evento planejado", disse a polícia.

